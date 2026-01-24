Video
U23 Nhật Bản thắng 4-0 trước U23 Trung Quốc ở chung kết châu Á

U23 Nhật Bản giành chiến thắng 4-0 trước U23 Trung Quốc để giành chức vô địch giải U23 châu Á.
