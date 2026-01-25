CĐV Trung Quốc cảm thấy xấu hổ khi đội nhà thua đậm U23 Nhật Bản

U23 Nhật Bản thắng 4-0 trước U23 Trung Quốc ở chung kết châu Á

"Trước trận đấu, giới truyền thông đã thổi phồng mọi chuyện lên một cách thái quá, khiến ai cũng tin rằng đội tuyển Trung Quốc có thể làm nên kỳ tích. Kết quả chỉ là một giấc mơ hão huyền", một CĐV Trung Quốc bày tỏ trên trang Sina Sport sau khi chứng kiến đội tuyển U23 Trung Quốc thua đậm trước U23 Nhật Bản ở trận chung kết giải U23 châu Á 2026.

U23 Trung Quốc (áo đỏ) để thua đậm trước U23 Nhật Bản ở trận chung kết giải U23 châu Á 2026 (Ảnh: AFC).

Sau khi lập kỳ tích lọt vào trận chung kết giải U23 châu Á lần đầu tiên trong lịch sử, đặc biệt là chiến thắng đậm 3-0 trước U23 Việt Nam ở trận bán kết, truyền thông và người hâm mộ Trung Quốc đặt nhiều kỳ vọng đội nhà sẽ giành chức vô địch trên đất Saudi Arabia.

Tuy nhiên đội tuyển U23 Nhật Bản đã dội "gáo nước lạnh" với đội bóng "đất nước tỷ dân" ở trận tranh ngôi vương. Đoàn quân của HLV Oiwa Go tung ra tới 15 cú sút, trong đó có 9 cú sút trúng đích và 4 trong số đó khiến thủ thành Li Hao (người vẫn giữ sạch lưới ở 5 trận trước đó) phải vào lưới nhặt bóng.

Ở chiều ngược lại, U23 Trung Quốc gần như vô hại trước khung thành của U23 Nhật Bản khi chỉ tung ra 5 cú sút, trong đó có 1 pha dứt điểm trúng đích nhưng dễ dàng để thủ thành Rui Araki bắt gọn.

Sau trận đấu, HLV Antonio Puche của Trung Quốc đã thừa nhận đội nhà thua "tâm phục khẩu phục" về mọi mặt, nhưng lại lên tiếng chỉ trích Ban tổ chức giải U23 châu Á 2026 không công bằng khi trao danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất giải đấu cho thủ thành U23 Nhật Bản là Rui Arakia thay vì thủ thành Li Hao.

HLV Trung Quốc không phục khi thủ thành của Nhật Bản nhận giải thủ môn xuất sắc nhất giải đấu (Ảnh: Sina).

"Anh ta chỉ đối diện 4 cú sút trong cả giải đấu, trong khi Li Hao có tới 31 lần cứu thua và 5 trận giữ sạch lưới", HLV Antonio Puche bày tỏ.

Tuy nhiên, nhiều CĐV Trung Quốc đã lên tiếng chỉ trích đoàn quân của HLV Antonio Puche khi cho rằng U23 Nhật Bản đã bóc trần sức mạnh thật sự của U23 Trung Quốc ở trận chung kết.

"Có gì bất công ở đây. Thua 4 bàn không gỡ còn nói gì được nữa. Sao phải viện đủ lý do làm gì. Chúng ta rõ ràng vào chung kết hoàn toàn do may mắn mà thôi", một CĐV Trung Quốc bình luận.

"Sức mạnh của Trung Quốc thật sự kém hơn Nhật Bản rất nhiều. Và cái danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất không phải là vấn đề. Chúng ta cần thêm tiền đạo xuất sắc, tiền vệ xuất sắc và hậu vệ xuất sắc nữa. Chức á quân giành được là tốt, nhưng nó không thể là hào quang để cho rằng tuyển Trung Quốc thật sự mạnh ở châu Á", CĐV Trung Quốc thứ hai tuyên bố.

"Đừng tự trách mình quá nhiều. Đây đơn giản chỉ là khoảng cách giữa Nhật Bản và Trung Quốc", CĐV Trung Quốc thứ 3 nhận định.

"Chiến thuật hoàn toàn thất bại. Họ sợ hãi ngay từ đầu và không dám tấn công. Không có tuyến giữa, bạn sẽ thua. Chỉ có tấn công mới là cách phòng thủ hiệu quả nhất.

Trong trận chung kết, bạn phải dốc toàn lực, dù thua cũng chấp nhận. Chứ thua theo cách này quá đau đớn. Đội tuyển U23 Nhật Bản đã khiến chúng tôi bị sốc tâm lý, ghi tới 4 bàn thắng", CĐV Trung Quốc thứ 4 nhấn mạnh.

"Điểm mấu chốt là bước vào trận chung kết nhưng các cầu thủ và người hâm mộ Trung Quốc đều đặt cửa thắng về phía Nhật Bản", một CĐV Trung Quốc cay đắng chốt lại.