Video
video cùng chuyên mục

U23 Nhật Bản thắng 4-0 trước U23 Trung Quốc

U23 Nhật Bản giành chiến thắng 4-0 trước U23 Trung Quốc để giành chức vô địch giải U23 châu Á.
Đọc thêm : HLV U23 Trung Quốc lên tiếng về trận thua đậm của đội nhà trước Nhật Bản