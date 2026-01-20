Video
U23 Nhật Bản thắng 1-0 U23 Hàn Quốc ở giải U23 châu Á

U23 Nhật Bản đã giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trước U23 Hàn Quốc. Như vậy, "Samurai xanh" trở thành đội bóng đầu tiên góp mặt ở trận chung kết.
