U23 Jordan giành chiến thắng 1-0 trước U23 Kyrgyzstan

U23 Jordan giành chiến thắng 1-0 trước U23 Kyrgyzstan tối 12/1 và đoạt vé vào tứ kết giải U23 châu Á 2026 với ngôi nhì bảng A, xếp sau U23 Việt Nam.
