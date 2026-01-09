Video
U23 Jordan bất ngờ thắng U23 Saudi Arabia 3-2

Bất ngờ xảy ra khi U23 Jordan đánh bại chủ nhà Saudi Arabia 3-2 ở lượt thứ hai bảng A giải U23 châu Á 2026 tối 9/1, khiến U23 Việt Nam chưa thể đoạt vé vào tứ kết.
