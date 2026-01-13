Video
video cùng chuyên mục

U23 Iran thua 0-2 U23 Lebanon, ngậm ngùi chia tay giải đấu

Bất ngờ nhận thất bại 0-1 trước U23 Lebanon, U23 Iran xếp cuối cùng bảng C giải U23 châu Á 2026 và ngậm ngùi chia tay giải đấu ở Saudi Arabia.
Đọc thêm : Thua Uzbekistan, U23 Hàn Quốc may mắn vào tứ kết còn U23 Iran bị loại