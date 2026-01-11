Video
video cùng chuyên mục

U23 Iran hòa U23 Uzbekistan 0-0

Lần thứ hai tại bảng C giải U23 châu Á 2026, U23 Iran hòa không bàn thắng. Lần này, đội bóng Tây Á hòa 0-0 với U23 Uzbekistan.
Đọc thêm : Bị U23 Iran cầm hòa, U23 Uzbekistan mất ngôi đầu bảng về tay Hàn Quốc