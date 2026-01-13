Video
video cùng chuyên mục

U23 Hàn Quốc thua 0-2 trước U23 Uzbekistan, may mắn vào tứ kết

Thi đấu nhạt nhòa, U23 Hàn Quốc bất lực nhận thất bại 0-2 trước U23 Uzbekistan, tuy nhiên họ vẫn may mắn giành vé vào tứ kết.
Đọc thêm : CĐV Hàn Quốc muốn đội nhà học hỏi U23 Việt Nam, U23 Nhật Bản