U23 Hàn Quốc hòa U23 Iran 0-0

Thi đấu rời rạc, thiếu các tình huống hãm thành sắc nét, U23 Hàn Quốc chia điểm với U23 Iran với tỷ số 0-0, trong một trận đấu có rất ít các tình huống dứt điểm ở hai đầu cầu môn.
