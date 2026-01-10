Video
video cùng chuyên mục

U23 Hàn Quốc đánh bại U23 Lebanon 4-2

U23 Hàn Quốc có chiến thắng 4-2 trước U23 Lebanon trong trận đấu diễn ra tối nay (10/1). Đây là chiến thắng đầu tiên của đội bóng trẻ xứ sở kim chi tại bảng C giải U23 châu Á 2026.
Đọc thêm : Vượt qua U23 Lebanon, U23 Hàn Quốc có chiến thắng đầu tiên tại giải châu Á