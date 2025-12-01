Video
video cùng chuyên mục

U22 Việt Nam có mặt ở Bangkok, sẵn sàng chinh phục tấm HCV SEA Games

Toàn đội U22 Việt Nam đã có mặt ở Bangkok (Thái Lan), sẵn sàng hành trình chinh phục tấm HCV SEA Games 33.
Đọc thêm : U22 Việt Nam tới Thái Lan, tự tin tranh HCV SEA Games 33