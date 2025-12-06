Video
U22 Timor Leste bất ngờ đánh bại U22 Singapore 3-1

Bị đánh giá thấp hơn, tuy nhiên U22 Timor Leste gây sốc khi đánh bại U22 Singapore 3-1 ở bảng A môn bóng đá nam SEA Games 33 rối 6/12.
