Video
video cùng chuyên mục

U22 Thái Lan thắng đậm U22 Singapore 3-0

U22 Thái Lan đã giành chiến thắng 3-0 trước U22 Singapore. Với kết quả này, "Voi chiến" giành vé đi tiếp với 6 điểm. Còn U22 Việt Nam sẽ gặp U22 Philippines ở bán kết.
Đọc thêm : U22 Thái Lan giành vé đi tiếp, U22 Việt Nam xác định đối thủ ở bán kết