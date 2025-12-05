Video
U22 Philippines giành chiến thắng 2-0 trước U22 Myanmar

U22 Philippines chơi áp đảo và giành chiến thắng 2-0 trước U22 Myanmar ở trận mở màn bảng C môn bóng đá nam SEA Games 33 tại Thái Lan tối 5/12.
