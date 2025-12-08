Video
U22 Philippines đánh bại U22 Indonesia 1-0

Bàn thắng duy nhất của Banatao giúp U22 Philippines đánh bại U22 Indonesia 1-0 ở bảng C bóng đá nam SEA Games 33 tại Thái Lan tối 8/12 và ghi tên mình vào bán kết.
