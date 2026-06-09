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U19 Campuchia hòa 2-2 U19 Australia, U19 Việt Nam bị loại

U19 Campuchia đã cầm hòa 2-2 trước U19 Australia theo cách vô cùng khó tin. Kết quả này khiến cho U19 Việt Nam dừng bước ở giải U19 Đông Nam Á.
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