Báo Indonesia, Thái Lan bình luận khi U19 Việt Nam bị loại nghiệt ngã

U19 Campuchia hòa 2-2 U19 Australia, U19 Việt Nam bị loại

Sau khi U19 Thái Lan thắng 3-2 trước U19 Malaysia vào tối 8/6, U19 Việt Nam chỉ còn chờ U19 Australia đánh bại U19 Campuchia vào tối 9/6 để giành quyền góp mặt ở bán kết giải U19 Đông Nam Á.

U19 Campuchia cầm hòa U19 Australia (Ảnh: AFF).

Tưởng chừng như cánh cửa vào bán kết đã mở toang với U19 Việt Nam khi U19 Australia dẫn trước 2-0 trước U19 Campuchia chỉ sau 17 phút. Tuy nhiên, sau đó, đội bóng xứ chùa tháp đã gỡ hòa 2-2, khiến U19 Việt Nam bị loại.

Nói về vấn đề này, tờ Bola giật tít: “U19 Indonesia gặp U19 Australia ở vòng bán kết, còn U19 Việt Nam bị loại”. Tờ báo của Indonesia bình luận: “U19 Campuchia đã tạo ra bất ngờ lớn khi cầm hòa 2-2 trước U19 Australia trong trận đấu quyết định ở bảng C giải U19 Đông Nam Á.

Đây là kết quả không ai ngờ tới trước trận đấu. Nó khiến cho U19 Việt Nam lẫn U19 Malaysia đều dừng bước ngay từ vòng bảng. U19 Campuchia giành vé đi tiếp với tư cách đội nhì bảng xuất sắc nhất. Trong khi đó, U19 Indonesia sẽ đối đầu với U19 Australia ở vòng bán kết giải U19 Đông Nam Á”.

Tờ CNN Indonesia cũng thừa nhận việc U19 Campuchia gỡ hòa 2-2 trước U19 Australia sau khi bị dẫn trước 0-2 chỉ sau 17 phút là điều ít người ngờ tới. U19 Việt Nam tưởng chừng cầm chắc tấm vé đi tiếp nhưng đã bị loại và nhường suất đi tiếp cho U19 Campuchia.

Với kết quả này, U19 Indonesia sẽ đối đầu với U19 Australia, còn U19 Thái Lan gặp U19 Campuchia ở vòng bán kết.

U19 Việt Nam bị loại khỏi giải U19 Đông Nam Á (Ảnh: AFF).

Trang Mr.Football AEC (Thái Lan) đã lên tiếng chúc mừng U19 Campuchia và tiếc cho U19 Việt Nam khi bị loại. Ở dưới bài viết, nhiều cổ động viên (CĐV) Thái Lan đưa ra những bình luận như sau:

“Có phải U19 Australia cố tình muốn loại U19 Việt Nam. Họ đã để U19 Campuchia ghi hai bàn quá dễ dàng”.

“Phải công nhận U19 Campuchia thi đấu ngày càng tiến bộ. Họ xứng đáng với tấm vé vào bán kết”.

“Thật buồn cho U19 Việt Nam. Tuy nhiên, thất bại này sẽ là động lực để họ cố gắng trong tương lai”.

“Đáng tiếc khi không được theo dõi trận bán kết giữa U19 Việt Nam và U19 Thái Lan”.

“Đúng là ở cấp độ U19, mọi điều đều có thể xảy ra. Không ai ngờ U19 Australia bị gỡ hòa khi dẫn trước 2-0 từ sớm”.

Trang Krian Buriram (Thái Lan) cho rằng trận hòa của U19 Campuchia trước U19 Australia là “cú sốc”. Họ cho rằng bóng đá Campuchia đang tiến bộ rất nhanh ở lứa trẻ.

Sau giải U19 Đông Nam Á, toàn đội U19 Việt Nam sẽ tập trung chuẩn bị cho vòng loại giải U20 châu Á diễn ra vào tháng 8. Ở giải đấu này, U20 Việt Nam (nòng cốt là đội U19) sẽ nằm chung bảng với Iran, Triều Tiên và Palestine.