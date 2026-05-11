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U17 Yemen bất ngờ thắng U17 UAE 3-2

U17 Yemen đã giành chiến thắng 3-2 trước U17 UAE ở bảng C giải U17 châu Á 2026 tối 10/5. Kết quả này giúp U17 Việt Nam hưởng lợi khi tạm thời giữ được ngôi nhì bảng.
Đọc thêm : U17 Yemen thắng U17 UAE, U17 Việt Nam hưởng lợi