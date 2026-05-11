U17 Yemen thắng U17 UAE, U17 Việt Nam hưởng lợi

U17 Yemen bất ngờ thắng U17 UAE 3-2

Sau khi thua 0-1 trước U17 Việt Nam ngày ra quân, U17 Yemen đã xốc dậy tinh thần và thi đấu ấn tượng trước những cầu thủ trẻ UAE. Sau tiếng còi khai cuộc, U17 UAE nhập cuộc tốt hơn. Nỗ lực dồn ép của họ được đền đáp bằng bàn mở tỷ số ở phút 25 của Yousuf Ali, sau pha dứt điểm cận thành.

Những phút còn lại của hiệp 1, hai đội chơi ăn miếng trả miếng nhưng không tạo ra thêm cơ hội rõ rệt nào. Ngay đầu hiệp 2, các cầu thủ U17 Yemen tìm được bàn thắng, khi Al Madghdi bật cao đánh đầu lập công từ pha dàn xếp phạt góc, gỡ hòa 1-1.

U17 Yemen sống lại cơ hội đi tiếp sau khi thắng U17 UAE (Ảnh: AFC).

Càng đá càng hay, U17 Yemen khiến đối thủ mạnh hơn U17 UAE lúng túng trong phòng ngự. Sailan Basher thực hiện thành công quả phạt đền giúp đội bóng áo trắng vượt lên dẫn 2-1.

Cuộc rượt đuổi tỷ số chưa dừng lại, phút 62, Al Meri bật cao đánh đầu tung lưới U23 Yemen, sau quả đá phạt chếch bên cánh trái, đưa trận đấu trở về thế quân bình 2-2.

Kịch tính được đẩy lên ở cuối trận, khi U17 Yemen cho thấy sự sắc sảo trong tấn công, họ ấn định chiến thắng 3-2 ở phút 85 nhờ tình huống vô lê tuyệt đẹp của tiền đạo Mohammed Sadeq.

Giành chiến thắng 3-2 trước U17 UAE, U17 Yemen có được ba điểm đầu tay và vươn lên thứ ba bảng C (bằng điểm U17 Việt Nam, nhưng kém chỉ số đối đầu). Ở trận đấu cùng giờ, U17 Việt Nam thua U17 Hàn Quốc 1-4.

Ở lượt đấu cuối bảng C giải U17 châu Á 2026 vào 0h ngày 14/5, U17 Yemen sẽ chạm trán đối thủ mạnh nhất bảng là U17 Hàn Quốc, trong khi U17 UAE sẽ quyết đấu với U17 Việt Nam để tranh vé dự U17 World Cup 2026.