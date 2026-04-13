Video
video cùng chuyên mục

U17 Việt Nam thắng đậm U17 Malaysia 4-0

U17 Việt Nam có màn ra quân ấn tượng tại giải U17 Đông Nam Á khi đánh bại U17 Malaysia 4-0, thể hiện lối chơi áp đảo và hiệu quả để sớm tạo lợi thế trong cuộc đua tại bảng A.
Đọc thêm : HLV Malaysia so sánh sức mạnh giữa U17 Việt Nam và U17 Indonesia