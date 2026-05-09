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U17 Indonesia nhận thất bại 0-2 trước U17 Qatar

U17 Indonesia đã chịu thất bại với tỷ số 0-2 trước U17 Qatar. Với kết quả này, đội bóng xứ vạn đảo lâm vào thế khó trong cuộc đua giành vé dự World Cup.
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