Phản ứng của CĐV Đông Nam Á khi U17 Indonesia và U17 Thái Lan cùng thất bại

"Vậy là hai đội bóng ở Đông Nam Á (Thái Lan và Myanmar) đã phải dừng bước ngay từ vòng bảng. Indonesia cũng có nguy cơ bị loại, giờ chỉ còn trông chờ vào đội bóng hay nhất khu vực là U17 Việt Nam", tài khoản Warinthorn Sukjit đến từ Thái Lan bình luận trên trang Asean Football sau lượt trận thứ hai tại bảng A và bảng B giải U17 châu Á 2026 diễn ra vào rạng sáng 10/5 (giờ Việt Nam).

U17 Thái Lan (áo xanh) nhận thất bại 0-2 trước U17 Saudi Arabia

Theo đó, lượt trận thứ hai chứng kiến các đại diện Đông Nam Á đều nhận thất bại trước các đối thủ và khiến người hâm mộ các đội bóng tỏ ra thất vọng. Ở bảng A, đội tuyển U17 Thái Lan dù tạo ra thế trận lấn lướt nhưng phải nhận thất bại 0-2 trước chủ nhà Saudi Arabia, trong khi U17 Myanmar cũng để thua sít sao 0-1 trước U17 Tajikistan.

Với việc để thua liên tiếp hai lượt đấu, cả U17 Thái Lan và U17 Myanmar đã chính thức bị loại ngay từ vòng bảng và tan mộng giành vé dự World Cup. Ở lượt đấu cuối, trận đấu giữa U17 Thái Lan và Myanmar chỉ mang tính thủ tục.

Ở bảng B, U17 Indonesia sau khi giành chiến thắng trước U17 Trung Quốc ở trận ra quân đã tự đẩy mình vào thế khó khi nhận thất bại 0-1 trước U17 Qatar ở lượt trận thứ hai. Cơ hội lớn đến với đội bóng xứ vạn đảo khi được hưởng quả phạt đền ở phút 15, nhưng Mathew Baker lại không chiến thắng được thủ thành U17 Qatar trên chấm 11m.

U17 Indonesia để thua 0-2 trước U17 Qatar sau tình huống bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số trên chấm phạt đền ở hiệp 1

Bỏ lỡ cơ hội vàng, U17 Indonesia còn bị thủng lưới liên tiếp ở phút 57 và 66 và nhận thất bại chung cuộc 0-2. Khả năng đi tiếp vào vòng tứ kết và giành vé dự World Cup của U17 Indonesia đã trở nên hẹp lại khi họ phải đụng độ U17 Nhật Bản ở lượt đấu cuối.

Nhiều CĐV Đông Nam Á đã bày tỏ sự thất vọng khi chứng kiến các đại diện của khu vực đồng loạt thua trận.

"Giờ Thái Lan chúng ta đã thấy sai lầm khi không cử đội mạnh nhất tham dự AFF Cup chưa? Họ không tham gia giải đấu nên không làm quen được với áp lực khi chơi tại giải châu Á, Huấn luyện viên cũng không biết hết chất lượng của các học trò. Nhìn chung đội bóng này quá tệ", tài khoản Omar Adullaman đến từ Thái Lan cay đắng nhận xét.

"Thà thua một cách danh dự và thừa nhận chúng ta vẫn chưa đủ mạnh còn hơn. Thay vì tỏ vẻ oai phong và hân hoan khi thắng may mắn ở trận ra quân, để rồi nhận ra đội tuyển U17 này vẫn còn non kém lắm", tài khoản Ikhwan Al Khair đến từ Indonesia nói về trận thua của đội nhà.

"Đúng là chiến thắng trước Trung Quốc ở trận ra quân là nhờ may mắn, nhưng nó bị làm quá lên bởi truyền thông và khiến không ít người ảo tưởng về sức mạnh của Indonesia", tài khoản Rielynjgi Hotpdn cũng đến từ Indonesia đồng quan điểm.

"Lẽ ra tôi không nên thức khuya để xem thì đúng hơn. Xem rồi vừa mất ngủ vừa bực mình", tài khoản Khin Myat Noe Thu đến từ Myanmar cũng thất vọng bày tỏ khi chứng kiến U17 Myanmar bị loại ngay từ vòng bảng sau hai lượt trận.

"Thái Lan và Myanmar chính thức xách vali về nước. Indonesia cũng gói ghém đồ đạc sẵn khi đụng độ Nhật Bản quá mạnh ở lượt đấu cuối. Để xem Việt Nam tối nay sẽ làm được gì khác biệt hay không", tài khoản Brahim Diaz đến từ Malaysia nhấn mạnh.

"Cả Đông Nam Á giờ đây sẽ dõi theo màn trình diễn của U17 Việt Nam trước U17 Hàn Quốc vào tối nay. Để xem nhà vô địch Đông Nam Á sẽ chứng tỏ bản lĩnh "anh cả" của khu vực trong mục tiêu giành vé dự World Cup. Tôi vẫn rất kỳ vọng vào đoàn quân của HLV Cristiano Roland", tài khoản Trọng Minh đến từ Việt Nam chốt lại.