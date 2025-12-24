Video
video cùng chuyên mục

Tuyết trắng bất ngờ phủ trắng sa mạc khô cằn giữa mùa đông sau 30 năm

Sau hơn 3 thập kỷ, lần đầu tiên tuyết bất ngờ phủ trắng sa mạc khô cằn ở Arab Saudi tạo nên khung cảnh mùa đông hiếm có.
Đọc thêm : Tuyết rơi bất thường ở sa mạc nắng gắt khô cằn sau 30 năm: Chuyện khó lường