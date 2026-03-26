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Tuyển Việt Nam thắng đậm Bangladesh 3-0 tại Hàng Đẫy

Đội tuyển Việt Nam đã thi đấu trên chân Bangladesh ở trận giao hữu vào tối 26/3. Đoàn quân của HLV Kim Sang Sik thắng 3-0 với cả ba bàn thắng đều được ghi trong hiệp một.
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