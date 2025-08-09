Video
Tuyển nữ Việt Nam thắng đậm 7-0 trước Indonesia

Đội tuyển nữ Việt Nam thắng 7-0 trước Indonesia tại sân vận động Lạch Tray (Hải Phòng) vào tối 9/8, qua đó giành vé vào bán kết Giải bóng đá nữ Đông Nam Á sớm một lượt trận.
