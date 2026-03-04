Vạn Sự tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng, trong đó pha lập công ở phút bù giờ giúp tuyển nữ Việt Nam đánh bại Ấn Độ 2-1 ở lượt trận mở màn vòng bảng giải vô địch châu Á 2026.