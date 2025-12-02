Video
Tuyển nữ Việt Nam lên đường sang Thái Lan tham dự SEA Games 33

Sáng nay (2/12), đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam rời TPHCM sang Thái Lan, bắt đầu hành trình bảo vệ tấm Huy chương vàng (HCV) nội dung bóng đá nữ tại SEA Games.
Đọc thêm : Tuyển nữ Việt Nam lên đường dự SEA Games, bắt đầu hành trình bảo vệ HCV