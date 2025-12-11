Video
Tuyển nữ Việt Nam đánh bại Myanmar 2-0

Chiến thuật khôn ngoan giúp tuyển nữ Việt Nam đánh bại Myanmar 2-0 ở lượt cuối bảng B chiều 11/12 trên sân Chonburi (Thái Lan), qua đó giành quyền vào bán kết SEA Games 33 gặp Indonesia.
