Tuyển nữ Việt Nam đại thắng 7-0 trước Malaysia

Đội tuyển nữ Việt Nam đã thi đấu trên chân tuyển nữ Malaysia và giành chiến thắng đậm 7-0 ở trận ra quân tại bảng B, môn bóng đá nữ tại SEA Games 33.
