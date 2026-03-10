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Tuyển nữ Việt Nam 0-1 Nhật Bản: Ueki mở tỷ số

Ueki đã thoải mái đón bóng ở trung tâm vòng cấm địa sau quả tạt từ bên phải vào, cô đánh đầu đưa bóng vào góc phải cầu môn khiến Khổng Thị Hằng chôn chân đứng nhìn.
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