Video
video cùng chuyên mục

Tuyển nữ Uzbekistan thắng 4-0 Bangladesh

Đội tuyển nữ Uzbekistan thắng đậm Bangladesh 4-0 và giành vé vào tứ kết giải châu Á 2026 tại Australia.
Đọc thêm : Uzbekistan giành vé vào tứ kết, gây áp lực lên tuyển nữ Việt Nam