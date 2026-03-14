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Tuyển nữ Trung Quốc thắng tuyển nữ Đài Loan 2-0 ở tứ kết

Đội tuyển nữ Trung Quốc có chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Đài Loan ở tứ kết giải châu Á.
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