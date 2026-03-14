Tuyển nữ Trung Quốc và Hàn Quốc vào bán kết giải châu Á 2026

Trận đấu tứ kết giữa nhà đương kim vô địch (ĐKVĐ) Trung Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) chiều nay (14/3, theo giờ Việt Nam) diễn ra kịch tính hơn dự đoán.

Dù được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ, nhưng đội tuyển Trung Quốc không ghi được bàn thắng nào trong giờ thi đấu chính thức.

Hàn Quốc giành quyền vào bán kết (Ảnh: AFC).

Chỉ đến phút thứ 4 của hiệp phụ thứ nhất, đội bóng đá nữ đến từ quốc gia tỷ dân mới tìm thấy bàn mở tỷ số. Người ghi bàn cho đội tuyển nữ Trung Quốc là Shao Ziqin.

Bàn thắng còn lại của đội tuyển nữ Trung Quốc đến từ pha đá phản lưới nhà của Chen Ying-hui bên phía Đài Loan.

Tuyển nữ Trung Quốc thắng tuyển nữ Đài Loan 2-0 ở tứ kết

Thắng trận này, đội bóng của quốc gia tỷ dân vào bán kết gặp đội cựu vô địch châu Á Australia.

Trong khi đó, ở trận tứ kết còn lại diễn ra hôm nay, đội tuyển Hàn Quốc thắng đậm Uzbekistan 6-0.

Những người ghi bàn cho Hàn Quốc là Son Hwa Yeon ở phút 9, Ko Yoon Jin ở phút 20, Park Soo Jeong ở phút 57, Ji So Yun ở phút 72, Lee Eun Young ở phút 85 và Jang Sel Gi ở phút bù giờ thứ 3 của hiệp hai.

Tuyển nữ Hàn Quốc dễ dàng thắng Uzbekistan 6-0

Đội tuyển nữ Hàn Quốc vào bán kết, họ sẽ gặp đội thắng ở trận tứ kết cuối cùng giữa Nhật Bản và Philppines vào trưa mai (15/3, theo giờ Việt Nam).