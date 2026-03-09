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Tuyển nữ Trung Quốc thắng Triều Tiên 2-1

Bất ngờ đã xảy ra ở bảng B khi tuyển nữ Trung Quốc đã giành chiến thắng 2-1 trước tuyển nữ Triều Tiên ở lượt cuối diễn ra trên sân CommBank Stadium (Australia) chiều 9/3.
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