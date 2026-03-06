Video
video cùng chuyên mục

Tuyển nữ Trung Quốc thắng đậm Uzbekistan 3-0

Đội tuyển nữ Trung Quốc giành chiến thắng thứ hai liên tiếp khi đánh bại tuyển nữ Uzbekistan với tỷ số 3-0 để giành vé vào tứ kết giải vô địch nữ châu Á 2026 ở Australia.
Đọc thêm : Tuyển nữ Trung Quốc thắng đậm Uzbekistan, giành vé vào tứ kết giải châu Á