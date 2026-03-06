Tuyển nữ Trung Quốc thắng đậm Uzbekistan, giành vé vào tứ kết giải châu Á

Tuyển nữ Trung Quốc thắng đậm Uzbekistan 3-0

Dù đội tuyển Trung Quốc đã có nhiều thay đổi đội hình so với trận ra quân gặp tuyển nữ Bangladesh, đội bóng đất nước tỷ dân vẫn thể hiện đẳng cấp vượt trội so với tuyển nữ Uzbekistan ở trận đấu trên sân CommBank Stadium (Australia) diễn ra vào chiều 6/3.

Tuyển nữ Trung Quốc (áo đỏ) có tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội lên tới 73%, tung ra 24 pha dứt điểm trong đó có 13 pha dứt điểm trúng đích và 3 trong số đó trở thành bàn thắng (Ảnh: AFC).

Chiến thắng này chứng kiến tuyển nữ Trung Quốc cùng với tuyển nữ Triều Tiên tại bảng B cùng tiến vào vòng tứ kết và cả hai sẽ đối đầu với nhau ở lượt đấu cuối vào ngày 9/3 để phân định ngôi nhất bảng.

Ở trận đấu với tuyển nữ Uzbekistan, tuyển nữ Trung Quốc nhanh chóng kiểm soát thế trận ngay từ tiếng còi khai cuộc, buộc đối thủ phải chơi phòng ngự lùi sâu.Tuy nhiên, đội bóng Trung Á tỏ ra khá thoải mái trong việc vô hiệu hóa Trung Quốc, khiến đối thủ chỉ tạo ra được một vài cơ hội nửa vời của Wu Chengshu và Shao Ziqin.

Bước ngoặt trận đấu đến vào phút 30 khi tuyển nữ Trung Quốc được hưởng quả phạt đền khi Kholida Dadaboeva phạm lỗi với đối thủ trong vòng cấm. Trên chấm 11m, tiền đạo Ziqin Shao dễ dàng mở tỷ số cho đại diện Đông Á.

Các cầu thủ tuyển nữ Trung Quốc ăn mừng bàn thắng vào lưới Uzbekistan (Ảnh: AFC).

Chỉ hai phút trước khi hiệp 1 kết thúc, Ziqin Shao có cơ hội nhân đôi cách biệt khi cô đón đường chuyền ngược từ cánh trái của Chen Qiaozhu, nhưng cú sút của cô đã bị thủ thành Maftuna Jonimqulova cản phá xuất sắc.

Chỉ 6 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, tuyển nữ Trung Quốc đã vượt lên dẫn trước hai bàn khi Li Mengwen cướp bóng và chuyền cho Li Qingtong dứt điểm cận thành vào khung thành trống.

Cầu thủ dự bị Tang Jiali sau đó đã buộc thủ môn Jonimqulova phải trổ tài cản phá với một cú sút căng từ rìa vòng cấm khi Trung Quốc tìm kiếm thêm bàn thắng.

Bàn thắng thứ ba đến ở phút 77, khi Qingtong ghi bàn thắng thứ hai của mình trong trận đấu sau khi đánh đầu đón đường chuyền hoàn hảo của Zhang Xin từ cánh phải, ấn định chiến thắng áp đảo.