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Tuyển nữ Trung Quốc thắng Bangladesh 2-0

Đội tuyển nữ Trung Quốc đã dễ dàng đánh bại tuyển nữ Bangladesh với tỷ số 2-0 để cạnh tranh tấm vé đi tiếp ở bảng B tại giải vô địch nữ châu Á 2026 ở Australia.
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