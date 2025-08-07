Video
Tuyển nữ Philippines thắng đậm Timor Leste

Ở lượt trận đầu tiên bảng B giải bóng đá nữ Đông Nam Á diễn ra chiều tối nay (7/8) tại Phú Thọ, Philippines thắng đậm Timor Leste 7-0.
