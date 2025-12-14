Video
Tuyển nữ Philippines đánh bại Thái Lan ở bán kết SEA Games 33

Đánh bại chủ nhà Thái Lan sau loạt đá luân lưu may rủi tối 14/12, Philippines sẽ đối đầu tuyển nữ Việt Nam ở trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33.
