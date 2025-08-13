Video
Tuyển nữ Philippines bị Myanmar cầm hòa 1-1

Ở lượt cuối bảng B giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2025, Philippines hòa 1-1 Myanmar.
