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Tuyển nữ Nhật Bản thắng 2-0 trước Đài Loan

Trong trận ra quân ở bảng C giải bóng đá nữ châu Á, Nhật Bản đã giành chiến thắng nhọc nhằn với tỷ số 2-0 trước Đài Loan (Trung Quốc).
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