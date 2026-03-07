Trong trận đấu ở lượt trận thứ hai bảng C giải bóng đá nữ châu Á, Nhật Bản đã giành chiến thắng với tỷ số 11-0 trước Ấn Độ. Với kết quả này, đội bóng xứ Mặt trời mọc đã có vé đi tiếp.