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Tuyển nữ Nhật Bản thắng 11-0 trước Ấn Độ

Trong trận đấu ở lượt trận thứ hai bảng C giải bóng đá nữ châu Á, Nhật Bản đã giành chiến thắng với tỷ số 11-0 trước Ấn Độ. Với kết quả này, đội bóng xứ Mặt trời mọc đã có vé đi tiếp.
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