Tuyển nữ Myanmar bất ngờ đánh bại Australia

Lượt trận đầu tiên bảng B giải bóng đá nữ Đông Nam Á diễn ra chiều tối nay (7/8) tại Phú Thọ sớm có bất ngờ khi tuyển nữ Myanmar đánh bại U23 Australia 2-1.
