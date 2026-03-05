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Tuyển nữ Hàn Quốc thắng đậm Philippines 3-0

Đội tuyển bóng đá nữ Hàn Quốc có chiến thắng thứ hai liên tiếp tại giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2026. Hàn Quốc thắng đậm nhà vô địch SEA Games 33 Philippines 3-0.
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