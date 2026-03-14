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Tuyển nữ Hàn Quốc dễ dàng thắng Uzbekistan 6-0

Trước đối thủ yếu hơn là Uzbekistan, đội tuyển bóng đá nữ Hàn Quốc dễ dàng thắng đối thủ 6-0.
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