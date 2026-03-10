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Tuyển nữ Đài Loan thắng Ấn Độ 3-1

Đài Loan (Trung Quốc) đã giành chiến thắng với tỷ số 3-1 trước Ấn Độ chiều 10/3. Kết quả này giúp Đài Loan giành vé đi tiếp với vị trí nhì bảng C.
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