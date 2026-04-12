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Tuyển futsal Việt Nam thắng Australia 4-0 ở giải Đông Nam Á

Thắng đậm đội tuyển futsal Australia đến 4-0, đội tuyển futsal Việt Nam giành hạng ba giải vô địch Đông Nam Á 2026 tại Thái Lan.
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