Ở trận đấu muộn của bảng A giải futsal vô địch Đông Nam Á 2026, Thái Lan thắng nhẹ nhàng Myanmar 2-0. Kết quả này đưa 2 đội tuyển futsal Thái Lan và Việt Nam vào bán kết sớm một vòng đấu.