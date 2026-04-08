Futsal Thái Lan thắng Myanmar, tuyển Việt Nam vào bán kết giải Đông Nam Á

Tuyển futsal Thái Lan thắng Myanmar 2-0

Trận đấu giữa Thái Lan và Myanmar diễn ra tối 7/4, tại Nhà thi đấu Nonthaburi (Thái Lan). So với đội tuyển futsal Myanmar, đội tuyển futsal Thái Lan được đánh giá cao hơn hẳn.

Thái Lan mạnh hơn hẳn so với Myanmar (Ảnh: FAT).

Chính vì thế, dù không sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình, nhưng đội futsal xứ sở chùa vàng vẫn dễ dàng chiếm giữ thế trận. Thái Lan sớm vươn lên dẫn trước ngay từ đầu trận.

Phút thứ 2, Apiwat Jamjaroen cướp được bóng từ chân hậu vệ Myanmar và chuyền cho Muhammad Osmanmusa. Cầu thủ có cha là người Ghana và mẹ là người Thái gốc Malaysia không bỏ lỡ cơ hội, ghi bàn giúp đội chủ nhà dẫn trước 1-0.

Sang hiệp hai (trong môn futsal, mỗi hiệp có 20 phút, không tính thời gian bóng ngoài cuộc), ưu thế trên sân tiếp tục nghiêng về phía đội tuyển futsal Thái Lan. Phút 33, Sarawut Phalapruk nhận bóng từ đường chuyền của Therdsak Charoenpong.

Ngôi sao số một của đội tuyển futsal Thái Lan Muhammad Osmanmusa (Ảnh: FAT).

Sau đó, Sarawut tung cú sút rất đẹp mắt, đánh bại thủ môn đội Myanmar, ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Thái Lan.

Chiến thắng này giúp Thái Lan có 6 điểm sau 2 trận toàn thắng. Họ bằng điểm với đội tuyển futsal Việt Nam, nhưng Thái Lan tạm xếp dưới đoàn quân của HLV Diego Giustozzi (người Argentina) vì kém hiệu số bàn thắng bại. Cả 2 đội đều đã giành vé vào bán kết.

Ngày mai (8/4), 2 đội Việt Nam và Thái Lan sẽ gặp nhau để tranh ngôi đầu bảng. Đây là trận đấu rất quan trọng, vì đội đầu bảng A nhiều khả năng sẽ tránh được đội đầu bảng B là Indonesia ở bán kết.

Indonesia chính là đương kim vô địch (ĐKVĐ) Đông Nam Á lẫn ĐKVĐ SEA Games. Chưa hết, đội futsal xứ vạn đảo còn là đương kim Á quân châu Á.

Trong ngày 7/4, Indonesia giành chiến thắng 1-0 trước Malaysia. Đây là trận thắng thứ 2 liên tiếp của đoàn quân trong tay HLV Hector Souto (người Tây Ban Nha).

Xếp hạng bảng A sau lượt trận thứ 2 (Ảnh: FAT).